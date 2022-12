Argentina enfrenta a Croacia este martes por la primera semifinal de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el Estadio Icónico de Lusail a partir de las 16 horas de nuestro país.

Pero mientras la albiceleste se apresta para disputar uno de sus partidos más importantes en los últimos años, desde Chile se hace un recuerdo muy particular que involucra al arquero de la selección argentina.

Emiliano Martínez, formado en Independiente de Avellaneda, estuvo en esas divisiones menores junto a David Escalante, delantero de Cobreloa y fue el guardameta quien lo apodó como "chiquito", sobrenombre que acompaña al atacante hasta el día de hoy.

Escalante recordó que "cuando llegué a la pensión de Independiente en el año 2007 ya medía más de 1,80 metros. Ahí me lo encontré y me dice 'está chiquito el que llegó, el nuevo', desde ahí quedé con ese apodo", sostuvo el ex Santiago Morning.

Chiquito Escalante compartió con Dibu Martínez en las divisiones inferiores de Independiente (Agencia Uno)

El portal Deportes 13 recuerda que el espigado delantero comentó que "estoy muy contento de verlo triunfar, a los doce años se fue a una pensión a vivir solo y ahora está triunfando en Inglaterra y la Selección Argentina. Me parece que es el mejor arquero que ha tenido la Selección durante los últimos años", concluyó.

ver también La revelación de Argentina firmará en un grande de Europa tras el Mundial de Qatar

Dibu Martínez ha jugado todos los partidos de esta Copa del Mundo y ha recibido cinco goles, pero contuvo dos penales en la definición ante Países Bajos en la ronda anterior.

Descarga la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante en: https://bit.ly/3sDnNdP