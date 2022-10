A falta de poco más de un mes para que comience una nueva cita mundialera, la cual en esta ocasión se disputará en Qatar para este 2022, las distintas Selecciones ya comienzan a prepararse para poder llegar de la mejor forma a esta importante competición, en donde darán el todo por el todo para poder hacer historia con la camiseta de su respectivo país.

Pensando en lo que será esta nueva cita de cracks de los distintos países mundialistas, Bolavip Chile creó un top 10 de los futbolistas más asistidores que podrán decir presente en Qatar 2022, para que tomes lápiz y papel y apuntes a por tu jugador favorito.

Kevin de Bruyne (Bélgica)

El jugador de 31 años que milita en las filas del Manchester City, busca prevalecer como una de las máximas figuras en este Mundial de Qatar 2022. Para aquello, intentará poder replicar el buen nivel que ha demostrado en el equipo de Pep Guardiola en estos últimos años y que en este presente 2022 se ha consolidado como uno de los máximos asistidores con 23 pases de gol para sus distintos compañeros.

Kevin De Bruyne quiere ser figura | Foto: Getty Images

Lionel Messi (Argentina)

Uno de los mejores jugadores del mundo no puede quedar fuera de esta lista, el hoy jugador del PSG ha logrado tener un positivo año en el conjunto francés, en donde ha podido tomar más protagonismo y en este, que probablemente sea su último mundial, quiere dejarla chiquitita y mantener sus buenos números que lleva en el 2022 con 21 asistencias.

En lo que puede ser su último mundial, la Pulga la quiere romper | Foto: Getty Images

Dusan Tadic (Serbia)

El volante que juega en el Ajax de Países Bajos es quizás uno de los nombres más desconocidos de esta lista, pero sus grandes números en este 2022 hacen que se codee con los mejores jugadores del mundo y con sus 20 asistencias en partidos oficiales se perfila a ser una de las posibles grandes revelaciones del Mundial junto a su Selección.

El jugador del Ajax quiere ser la gran sorpresa en este Mundial | Foto: Getty Images

Neymar Jr (Brasil)

La temporada que está llevando el crack brasileño sin duda que es una locura, tanto en el PSG como con la Selección Brasileña ha mostrado un gran nivel en lo que va de este 2022 y se perfila como un potente candidato junto a su país para poder quedarse con el Mundial de Qatar, en donde la figura de Brasil asusta con su gran relevancia, ya sea con las asistencias, que lleva 16 en este año, como a la hora de definir.

El jugador del PSG quiere mantener su buen presente en este Mundial| Foto: Getty Images

Ousmane Dembelé (Francia)

Un espectacular renacer ha sido el que ha mostrado el ‘Mosquito’, quien desde que Xavi Hernández volvió a darle la confianza a principio de este año, este no ha defraudado y se ha consolidado como una pieza fundamental para lo que es hoy en día el funcionamiento del Barcelona. Si bien Dembelé no es pieza fija en la Selección de Francia, espera poder hacerse un hueco dentro del once titular y poder ayudar a su país a conseguir un nuevo mundial en donde con su cartel de 15 asistencias en este 2022, espera poder lograrlo.

El 'Mosquito' quiere hacerse un espacio en el once estelar de Francia | Foto: Getty Images

Bernardo Silva (Portugal)

El jugador portugués que milita en el Manchester City sin duda que ha tenido un gran año, el cual ha podido reflejar tanto en su equipo como en su Selección, en donde con sus 12 asistencias en lo que va de año, espera poder perfilarse como uno de los grandes nombres dentro de este Mundial, en donde los portugueses quieren dar la sorpresa.

El jugador del City quiere hacer un buen mundial con Portugal | Foto: Getty Images

Angel Di María (Argentina)

El ‘Fideo’ ha tenido un renacer importante dentro de lo que ha sido su gran carrera fútbolistica, en donde el Rosarino en lo que va de 2022 lleva 9 asistencias, mejorando en lo que ha sido su posicionamiento dentro de la cancha, en donde cada vez más se hace un hombre importante tanto en su nuevo equipo, la Juventus, como en la Selección Argentina.

El 'Fideo' busca ser el mejor partner de Messi en Argentina | Foto: Getty Images

Luka Modric (Croacia)

El capitán de los Croatas no puede faltar en esta lista, una de las grandes figuras del Real Madrid mantiene intacta su gran calidad, la cual logra demostrar fin de semana a fin de semana y que espera, en lo que puede ser su último mundial, dejarla chiquitita y ayudar a su país quedar en lo más alto de Qatar 2022. En este año ‘Lukita’ lleva 8 asistencias.

El Croata quiere dejar la mejor imagen en su último mundial | Foto: Getty Images

Christian Eriksen (Dinamarca)

Después de lo que fue esa dura Eurocopa 2020, en donde el hoy volante del Manchester United casi pierde la vida, el mediocampista danés ha tenido un renacer importante, en donde su gran vuelta al fútbol con la camiseta del Brentford, le permitió llegar a un grande de Inglaterra como lo es el United, en donde lentamente comienza a afiatarse, en donde en esta temporada lleva 8 asistencias y ser importante en la construcción de su equipo, algo que sí ha podido conseguir durante muchos años en la Selección Danesa.

El jugador del United quiere mantenerse como el crack de Dinamarca | Foto: Getty Images

Phil Foden (Inglaterra)

Una de las grandes promesas del fútbol mundial sin duda que es el volante inglés del Manchester City, quien a sus cortos 22 años se ha consolidado como uno de los jugadores importantes de Pep Guaridola dentro del City y que, con su Selección, espera poder tomar la batuta y tener el mismo rol protagónico que muestra en la Premier League, en donde lleva 7 asistencias en este 2022.