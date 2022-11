Fabian Estay echa al agua a Alex Aguinaga: "Me contó que él no llevaría a Byron Castillo a Qatar 2022"

La sanción del TAS a Ecuador con la quita de puntos para el próximo proceso eliminatorio y el reconocimiento a la demanda chilena en el sentido de que Byron Castillo posee irregularidades en sus documentos, lleva a la duda respecto a si Gustavo Alfaro debe convocarlo o no al próximo Mundial que se jugará en Qatar.

En conversación con Redgol, Fabian Estay cuenta que conversó al respecto con un ídolo ecuatoriano, Alex Aguinaga, el que tiene la película clara respecto a este controvertido tema.

"Hablándolo con Alex Aguinaga, me parece que los antecedentes que tiene Byron Castillo dentro del pasaporte no son los correctos. Eso es lo que me comentó Alex, un histórico de la selección ecuatoriana. Me dijo 'yo no lo llevaría al Mundial', pensando en el futuro y que en algún momento pueda ser perjudicial, incluso durante la Copa del Mundo", aseguró el Faby.

Recordemos que ambos ex jugadores tuvieron años dorados en la liga mexicana donde el chileno triunfó en el Toluca, América y Atlante, en tanto, el ecuatoriano fue ídolo total del Necaxa junto a Ivo Basay.

Fabián Estay junto a Alex Aguinaga en los años dorados del fútbol mexicano (Archivo)

Estay consultado respecto a si Castillo va al Mundial, sostiene que "si sigue la investigación, puede ser peor para Ecuador. Pero si los directivos y el técnico están claros y convencidos, porque la FIFA da un veredicto y el TAS, otro; ahí tendrán que tomarlo en cuenta. Es un tema complejo también para el técnico Gustavo Alfaro, que lo tuvo gran parte de las eliminatorias".

Para cerrar, el Faby cree que el cuestionado jugador "jugó y fue de menos a más. Es complicado. De repente hay cosas que al jugador se le pasan: no digo que haya actuado de mala fe, porque no lo conozco. A lo mejor fue mal asesorado, pero ya Ecuador recibió un castigo y era muy difícil dejar a Ecuador fuera de un Mundial".