Mundial de Qatar EN VIVO - Dónde ver a Ghana vs Uruguay por TV, ONLINE, el MINUTO A MINUTO

Se disputa la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Uruguay llega a esta fecha contra las cuerdas, donde solo un triunfo les permite continuar con el sueño planetario. El rival es Ghana, que ha demostrado tener nivel para meterse en octavos de final.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto en vivo:

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

Ghana vs Uruguay juegan este viernes 2 de diciembre a las 12:00 horas de Chile, y será transmitido en vivo por DirecTV Sports, Canal 13 y Chilevisión. Además de sus señales online respectivas.

¿Cómo llegan?

La Celeste ha estado bajo las expectativas que se tienen sobre una selección de su historia. Un pálido empate ante Corea del Sur y una derrota ante Portugal los dejan con 1 punto en la fecha final del Grupo G. Son colistas y tendrán que tener su mejor actuación en la Copa del Mundo para poder clasificar.

Las críticas del mal rendimiento en Uruguay han ido contra el DT, Diego Alonso, donde inlcuso Edinson Cavani y José María Giménez apuntaron contra la forma de jugar que han tenido. "Los jugadores vinieron a hablar conmigo y aclaramos el tema. No ha pasado más nada. Entiendo lo que quisieron decir", explicó Alonso. La Celeste debe ganar y esperar que Corea del Sur no derrote a Portugal, para no entrar a definir por diferencia de gol.

Ghana mostró cosas interesantes en su debut ante Portugal, donde perdieron por 3-2 y luego derrotaron por el mismo marcador a Corea del Sur. Salvo un triunfo de los asiáticos sobre Cristiano Ronaldo y compañía, con el empate les bastará para clasificar. Será el reencuentro con Uruguay tras el recordado duelo del Sudáfrica 2010, donde la Celeste los eliminó en cuartos de final, con atajada de Luis Suárez incluida.

Revisa el Grupo G del Mundial EN VIVO: