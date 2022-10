Un momento notable, mágico e inesperado está viviendo el portero Hernán Galindez. Próximo a jugar la final con Aucas ante Barcelona, suceso histórico para ellos, y por otra parte a pocas semanas de vivir Qatar 2022 con la Selección de Ecuador.

Galindez dialogó con Bolavip Chile en Quito y lo primero que comentó fue el momento que vive con su equipo, donde siguen haciendo historia y ya viven las próximas finales ante el cuadro de Guayaquil.



"Mucha alegría, es algo histórico para el club. Disfrutando el momento de jugar la final en unas semanas. La gente impresionante, algunos partieron sin ver a su equipo ganar, gente mayor pidíendonos ganar y se vieron en el estadio llorando y estaban muy agradecidos", sostuvo el portero.

Pero a la vuelta de la esquina está Qatar 2022, donde Ecuador jugará el partido inaugural frente a la selección local. Galindez pelea el puesto con Dida, Alexander Domínguez y de todas maneras, argumentó que se prepara para jugar o no. "Sueño con verme aunque no es una decisión mia. Me estoy preparando ya sea para jugar e incluso no jugar. Me encuentro bien, disfrutando del día a día y del cariño de la gente no solo de Aucas, si no de la Tri, disfrutando el momento", puntualizó.

Y para tí, ¿Quién ganará el Mundial? Juega y disfruta con el Simulador de Qatar 2022.

Continuando con el análisis respecto a La Tri, el golero reconoció que el entrenador es el gran artífice de este momento del combinado nacional ecuatoriano. "Gustavo Alfaro llegó a convencernos que era posible, la Copa América sirvió para conocernos y terminamos de consolidar al grupo. Hay un grupo que está entrenando y ya se está preparando, no hay mucho tiempo, quedan pocos días, pero entendiendo que hay un gran plantel y que estaremos a la altura de los equipos que vamos a enfrentar".

Galindez recalca el poder de convencimiento del técnico de La Tri, Gustavo Alfaro (Archivo)

Desde luego tuvo conceptos respecto a la situación de Byron Castillo. Sobre como fueron esos momentos para el actual jugador de León y cómo lo ha ido superando. "Nosotros nunca dudamos, estábamos con tranquilidad. Conocemos a Byron y sabíamos lo que iba a pasar. La tranquilidad fue para él, mucho agobio para él y en algunos casos desmedidos, fue como patear a alguien en el piso. Ya está bien y tuvo un apoyo psicológico, me afectó a mi, obvio le iba a afectar a él", dijo el arquero.

ver también Exclusivo: Galíndez se mete en la pelea de Fernández con Campos

Finalmente, el entretubos comentó del presente de sus ex compatriotas, la selección argentina. El arquero de Aucas valoró el desempeño de Lionel Scaloni y espera que bajo ningún aspecto sea la última Copa del Mundo de Messi. "El mérito de Scaloni fue el grupo que creó y se termina notando en la cancha. Los enfrentamos a ellos en Copa América y en las eliminatorias, le pasa algo a Messi y saltan todos, se notan que son unidos, como declaran y eso se nota en la cancha. Esperemos que no sea el último mundial de Lionel, uno desearía que sean eternos", concluyó Galindez.