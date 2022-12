La selección de Francia busca llegar nuevamente a la final de un Mundial, para así optar a conseguir su segunda Copa del Mundo consecutiva. La escuadra gala, que tiene en su convocatoria al ganador del Balón de Oro Karim Benzema, enfrenta este miércoles a Marruecos en la semifinal.

¿Jugará Karim Benzema?

El delantero del Real Madrid y ganador del Balón de Oro 2022, Karim Benzema, forma parte de la convocatoria de Didier Deschamps en este Mundial de Qatar. Sin embargo, el francés se lesionó antes de que inicie el torneo, y no ha podido debutar. Sin embargo, el nombre del Gato siguió presente en cada listado de los partidos de Francia.

Pero ante Marruecos Benzema no podrá jugar, debido a que aún no se recupera al 100% de la lesión que lo obligó a abandonar la concentración francesa en Qatar. Pero no se descarta que pueda estar ya sea en la final o en el partido por el tercer lugar, dependiendo de lo que pase en el duelo con los africanos.

¿Benzema podría ser campeón del Mundial sin jugar un minuto?

La FIFA ha considerado como campeones de la Copa del Mundo a cada jugador que está presente en la convocatoria del Mundial, sin importar la cantidad de minutos que dispute cada jugador.

En esa línea, Karim Benzema sigue en carrera por conquistar su primer título Mundial con la camiseta de Francia, debido a que aún es parte de la lista de seleccionados en Qatar 2022. Además, el Gato no fue parte de la selección gala en Rusia 2018, por lo que en este torneo espera ser campeón del Mundo por primera vez.

Sin contar a los arqueros suplentes de cada selección, un ejemplo de un jugador que consiguió un título Mundial sin jugar es Ronaldo, ya que fue parte de la convocatoria en 1994, pero no disputó ningún minuto debido a que apenas tenía 17 años y porque las figuras en ataque eran Romario y Bebeto.