La fiesta del fútbol se trasladó a Qatar y con ella todos los reporteros que cubren el Mundial, incluido excracks de todo el mundo, dentro de ellos se encuentra Claudio, el Bichi Borghi, quien comenta el Mundial para la cadena televisiva mexicana Telemundo.

El exentrenador de Colo Colo vivió una tremenda desconocida, cuando la periodista argentina Dominique Metzger se encontró al Bichi mientras recorría las calles de Doha en búsqueda de hinchas para el canal TN.

Tras casi un minuto de entrevista la reportera trasandina en ningún momento se dio cuenta de quien estaba entrevistando, incluso le preguntó de dónde venía.

Bichi Borghi siendo entrevistado. Fuente: TN

"¿No estás emocionado por Argentina?" le preguntó Metzger, a lo que el exestratega de la Selección Chilena le respondió: "Sí, estoy contento, pero yo vengo a trabajar no como hincha". Cuando el Bichi se despidió, la comunicadora le mando un saludo a Telemundo, pensando que era un trabajador común.

Finalmente, la periodista no lo podía creer cuando desde el estudio en Argentina le avisaron que había entrevistado a un campeón del mundo. "Chicos, no me hagan esto, yo no puedo", dijo agachando la cabeza al darse cuenta del tremendo chascarro.