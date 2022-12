Lionel Messi sigue rompiéndola en el Mundial de Qatar 2022 y en el día de ayer comandó a la Selección Argentina hacia su sexta final en copas del mundo tras derrotar a Croacia por 3-0 en una exhibición del mejor jugador del mundo.

El argentino expresó su felicidad tras el encuentro en zona mixta diciendo que la clasificación le provoca “Mucha felicidad, poder conseguir esto. Terminar mi recorrido en los mundiales jugando mi último partido en una final. Es algo muy emocionante todo lo que viví en este Mundial, lo que vivió la gente, cómo lo está disfrutando la gente en Argentina”.

Messi abrió la llave ante Croacia y fue la gran figura. | Foto: Getty Images

Consultado sobre si el partido del domingo frente a Francia o Marruecos será su último duelo mundialista, entregó las peores noticias posible al pueblo argentino: “Sí, seguramente que sí. Son muchos años para el siguiente y no creo que me dé. Y terminar de esta manera, es lo máximo”, aseguró.

En el cierre, Messi le habló de tú a tú a toda Argentina: “Confíen, este grupo es una locura, vamos a jugar una final más del mundo, a disfrutar de todo esto. Me acuerdo de mi familia, como siempre digo, que es lo máximo para mí. Lo más importante, que me acompañó, siempre. Hemos pasado duras, buenas, y ahora me toca vivir una espectacular, disfrutando con la gente de acá y de Argentina, que debe ser una locura”, remató.

Argentina enfrentará este domingo al mediodía de Chile a Francia o Marruecos -quienes dirimirán hoy al segundo finalista- en búsqueda de la tercera copa del mundo para los trasandinos y la consolidación de una carrera brillante sin precedentes para Lionel Messi.