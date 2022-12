Este viernes Argentina se jugará el paso a las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando enfrente a Países Bajos, en duelo que se llevará a cabo en el Estadio Icónico de Lusail a las 16 horas de nuestro país.

Sin embargo, en la previa de ese cotejo, el técnico de la albiceleste Lionel Scaloni, se enojó con la prensa trasandina debido a las filtraciones de información que se están produciendo desde la Universidad de Qatar, que es el predio donde entrenan Messi y compañía.

En la conferencia de prensa tradicional de un día antes de cada partido, los periodistas le preguntaron por el estado físico de Rodrigo De Paul, de quien se señaló sugre una molestia muscular en el isquiotibial y se generó la duda respecto a si iba a estar ante los neerlandeses. Esa situación molestó al técnico.

Rodrigo De Paul en la última práctica junto a Lionel Messi (Gettyimages)

Es más, Scaloni respondió con una quimera diciéndole al periodista que le comunicase quién le había pasado la información, algo que se sabe no ocurrió ni ocurrirá. "El entrenamiento fue a puertas cerradas, ayer, muchachos... Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puertas cerradas el entrenamiento. No nos interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de Argentina y de la Selección...", afirmó el estratega.

Finalmente y en relación al estado físico del jugador del Atlético Madrid, Scaloni dijo que "en principio bien, veremos el entrenamiento para decidir la alineación".

