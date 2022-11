Los Displicentes vuelven a pasarlo mal. El karma, sin duda, les hizo pagar sus culpas en Qatar 2022. Mati, Kai, Tincho y Facu llegaron hasta Lusail Stadium para ver a la Scaloneta y a Lionel Messi. Desde el principio, los jóvenes en la previa al duelo de Argentina contra Arabia Saudita adelantaban: "Nos quedamos cortos, vamos a ganar 5-0". Sin embargo, el partido terminó 2-1 en contra de la Albiceleste.

Cómo siempre, los influencers argentinos aprovecharon de repasar a Chile, que se quedó sin ir al Mundial por segunda vez consecutiva, y espetaron un provocador recado a la parcialidad de La Roja a través de Facu.

"Un mensaje especial que muchos dicen nos olvidaron. No es que los olvidamos, es que no están en el Mundial Chile, besitos", dijo Facundo hincha de River, quien se ha visto en varios videos con la camiseta de River. Sobre la misma, Martín Duella aprovechó de encender más el fuego con "un abrazo para nuestros hermanos chilenos que no pudieron clasificar".

Tras las mufosas frases, Los Displicentes festejaron con el gol de penal de Lionel Messi, luego de la falta sobre Leandro Paredes. Sin embargo, tras la frase en contra de Chile, empezó la hecatombe y la tragedia para los viajeros.

"No nos hacen gol desde enero. El último que nos hizo gol fue Chile. Le hago un gol a Argentina, pero no voy al Mundial", añadió Facundo, el más antichileno del cuarteto de generadores de contenido. Antes de los tantos del cuadro saudí, Tincho sentenciaba que "no cantan más los de verde".

Todo ello, sin duda, les pasó la cuenta por burlarse de Chile. "No lo puedo creer, ni Messi lo puede creer", expresaba un herido Kai. En tanto, Facundo el más molestoso apenas saca el habla y adiciona que "un equipo que viene para ser campeón y no lo puedo creer. La cara de pelotudo que debemos tener debe ser increíble (sic)".

