A los jugadores de Portugal no les gustó para nada el arbitraje del argentino Facundo Tello y el ex Real Madrid sacó la artillería pesada en el post partido.

Portugal cayó por 1 a 0 a manos de Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, lo que desató la euforia de los hinchas marroquíes en el Estadio Al Thumama y la desazón de los miles de fanáticos de Cristiano Ronaldo, quienes ven como el astro podría haber vivido su último partido en un Mundial.

Tras la eliminación, el jugador portugués que sacó la voz fue Pepe. El ex Real Madrid se tomó un momento para lanzarse con todo en contra del arbitraje del trasandino Facundo Tello.

Pepe perdió los estribos en el post partido | Foto: Getty Images

“Es inadmisible que un árbitro argentino nos dirija hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina”, partió diciendo el ahora zaguero central del F. C. Porto de la Primeira Liga.

"En el segundo tiempo no se jugó nada y sólo añade ocho minutos. Trabajamos muy duro. Ocho minutos de añadido y no se jugó nada. En el segundo tiempo solo queríamos jugar. Estamos tristes, tuvimos calidad para ganar, lamentablemente no logramos hacerlo", agregó el central luso.

Recordar que la Albiceleste avanzó ayer a semifinales, luego de derrotar de manera agónica en la tanda de penales a Paises Bajos, partido que estuvo marcado por las polémicas y por el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz.