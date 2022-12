Tras golear a Suiza en octavos de final, Portugal sacó credenciales de candidato a llegar a instancias finales del Mundial, pero la selección de Marruecos frenó a los lusitanos con la victoria 1-0 en cuartos de final, en un partido que tuvo a Cristiano Ronaldo ingresando en el segundo tiempo.

¿Por qué Cristiano Ronaldo fue suplente?

El astro portugués fue suplente en octavos de final ante Suiza, en la goleada 6-1. Su reemplazante, Goncalo Ramos, anotó tres goles y fue la gran figura. Es por esto que el entrenador de Portugal, Fernando Santos, no quiso modificar el equipo en la llave ante Marruecos.

Ante las críticas por no utilizar a CR7 desde el arranquye, el DT le restó importancia a la no inclusión del Bicho en el once titular: "Creo que no tuvo ningún impacto. Todo el equipo estuvo muy unido. Probablemente, Cristiano y yo somos las dos personas más tristes por la eliminación”.

A sus declaraciones el entrenador campeón de Europa agregó que "cuando vuelva a Portugal hablaremos sobre lo mejor para la selección", dejando en el aire una posible no continuidad al mando de la escuadra portuguesa.

El último partido de CR7 en los mundiales

Probablemente el segundo tiempo ante Marruecos haya sido el último partido de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo, ya que por su edad no se sabe si llegará con Portugal a Norteamérica 2026.

Con gol de En-Nesyri en el final del primer tiempo los africanos se pusieron en ventaja, y en el complemento el Bicho no pudo destrabar el gran cerrojo defensivo marroquí, y solo tuvo una clara ocasión que fue atajada notablemente por el portero Bono.

Cristiano salió llorando luego de que Portugal sea eliminada de Qatar 2022 | Foto: Getty

Así, se despidió entre lágrimas Ronaldo en los cuartos de final de Qatar 2022, en donde no podrá cumplir el sueño de ser campeón del Mundo. En sus redes sociales lamentó lo ocurrido en el Estadio Al Thumama.

"Desafortunadamente, ayer el sueño terminó [...] Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias Portugal, gracias Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró", dijo entre otras cosas Cristiano en una publicación de su cuenta de Instagram.