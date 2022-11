Mundial de Qatar EN VIVO - Dónde ver a Portugal vs Ghana en TV, ONLINE, el MINUTO A MINUTO

Uno de los países llamados a ser protagonista en la Copa del Mundo tendrá su estreno: Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza, se enfrenta a Ghana en lo que es su primera presentación en Qatar 2022.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto en vivo:

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

Portugal vs Ghana juegan este jueves 24 de noviembre a las 13:00 horas de Chile, y será transmitido en vivo por DirecTV Sports en televisión y DirecTV Go por streaming. Canal 13 y Chilevisión no lo darán.

¿A qué hora y dónde ver el partido en Latinoamérica?

Argentina : 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow

: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow Bolivia : 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

: 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App Brasil : 13:00 horas por Rede Globo

: 13:00 horas por Rede Globo Colombia : 11:00 horas por DirecTV y DirecTV Go

: 11:00 horas por DirecTV y DirecTV Go Ecuador : 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO México : 10:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7

: 10:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7 Paraguay : 13:00 horas por Tigo Sports

: 13:00 horas por Tigo Sports Perú : 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina

: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina Uruguay : 13:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV

: 13:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports, Televen

¿Cómo llegan?

Portugal llega al Mundial con un muy buen plantel, el cual por nombres no tiene nada que envidiarles a los candidatos al título. Jugadores como Rúben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Joao Félix o Rafael Leao, quieren lograr una actuación histórica en Asia.

El que no lo ha pasado bien últimamente es Cristiano Ronaldo. El Bicho dejó de manera oficial al Manchester United, por mutuo acuerdo y ahora se encuentra en la búsqueda de un club. Con la camiseta de su selección puede hacer historia en Qatar 2022, ya que, si convierte, será el primer jugador en anotar en cinco Mundiales, tras lograrlo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Ghana regresa a una Copa del Mundo luego de no clasificar a Rusia 2018. Su último antecedente en este evento fue en Brasil 2014, donde quedó eliminado en fase grupos. En aquella oportunidad también jugó ante Portugal y cayeron por 2-1. El gol del triunfo en esa ocasión lo anotó CR7.

Revisa el Grupo H del Mundial EN VIVO: