Cuando muchos vieron la formación de Portugal, lo más llamativo era una sola cosa: la suplencia de Cristiano Ronaldo. Fernando Santos golpeó el tablero y sorprendió al dejar en la banca al Bicho. Sin embargo, la jugada le salió bien, ya que su reemplazante Goncalo Ramos fue la gran figura en el triunfo ante Suiza, anotando tres goles en los octavos de final de Qatar 2022.

¿Quién es Goncalo Ramos?

El reemplazante de Cristiano Ronaldo es un delantero del Benfica, equipo en el que debutó en el 2020. Tras algunas campañas con participación en el equipo B de las Águilas, comenzó a tener más continuidad en la temporada 2021-2022. Con la salida de Darwin Núñez hacia Liverpool, Ramos logró hacerse de la titularidad en el ataque, teniendo un gran rendimiento.

Fernando Santos lo llamó para la Copa del Mundo y debutó con la selección mayor en un amistoso de preparación con Nigeria, donde anotó por primera vez con Portugal. Luego de comenzar como suplente, ante Suiza vivió su primera titularidad y no decepcionó: tres goles en la clasificación a cuartos de final. Este fue además el primer hat-trick de todo Qatar 2022.

¿Por qué fue suplente Cristiano Ronaldo?

El delantero no ha tenido su mejor rendimiento en el Mundial, donde en tres partidos como titular había anotado un solo gol y de lanzamiento penal. Claro que esa conquista le sirvió para convertirse en el único jugador en convertir en cinco Copa del Mundo. Pese a eso, lo que muchos aseguran terminó quitándole la titularidad fue un hecho sucedido ante Corea del Sur.

El Bicho hizo un gesto al momento de salir en el minuto 65, algo que no le pareció al DT Fernando Santos. "¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada", explicó el técnico. Después de la gran actuación de Ramos, difícil que Ronaldo vuelva al equipo titular.