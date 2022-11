El ex delantero de la selección argentina, Sergio Agüero acusó que no lo dejan ingresar al hotel de concentración de la albiceleste y no puede saludar a sus amigos. Ex jugador no entiende las razones de la medida.

Argentina está a horas del debut en Qatar 2022 y desde luego existe mucha ansiedad, tensión y algo de nerviosismo en todo el mundo del fútbol del otro lado de la cordillera.

Pero, una particular situación se está viviendo con uno que hasta hace poco estaba defendiendo la camiseta albiceleste, es muy triste, por decirlo de algún modo.

Resulta, que Sergio Agüero acusó una lamentable situación que le está ocurriendo. Pues bien, al ex atacante del Manchester City se le está negando el ingreso al hotel de concentración del equipo trasandino.

En los tradicionales streaming que ahora está haciendo en el país organizador, el retirado jugador lamentó lo sucedido, "El mensaje mio fue 'si no quieren que vaya, está todo bien', pero que me lo digan a la cara 'no vengas"', sostuvo el ex goleador.

Uno de sus acompañantes le preguntó sobre las razones que él cree pueden existir para tal determinación y el Kun dijo "eso es lo que quiero saber, pero capaz que alguna vez no les gustó lo que opiné, ¿Qué se yo? ni me acuerdo, ni idea. Es medio raro, pero bueno hay que alentar ahora", admitió el ex seleccionado.

Finalmente cuando su acompañante bromeó diciendo "Hagan la credencial al Kun", Agüero enfatizó con un rotundo "No, ya está".

