Alexander Aravena sin duda que está viviendo un gran momento en Universidad Católica y que lo han llevado a estar considerado por parte de Eduardo Berizzo para la Selección Chilena.

Por lo mismo, es que el delantero fue consultado este martes en conferencia de prensa sobre su presente y las declaraciones que el seleccionador nacional realizó hace algunas semanas sobre él.



“Me lo tomó con calma, sé que es un proceso que estoy viviendo, el día a día de mucho trabajo, de mucho esfuerzo para lograr eso. Como decía el profe Berizzo, soy un jugador que está para aportar y si me toca estar ahí, tengo que trabajar para mantenerme que es lo más importante. Esto es de día a día, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Lograr estar en la Selección es algo muy lindo para mí y quiero mantenerlo”, comenzó diciendo el ariete.

El dealntero quiere mantenerse en buen nivel para ser considerado en La Roja | Foto: Photosport

Por otra parte, también abarcó lo que es la nueva camada en La Roja y el roce que tomen con el correr de las nominaciones para aprender de los jugadores más experimentados.

“Es una muy linda experiencia que me tocó vivir con los mejores jugadores de Chile, que están en la élite, estar con Alexis, Arturo, Gary y Claudio creo que me sirvió mucho para llegar aquí y demostrar que tengo que seguir creciendo como jugador y persona. A los jugadores que le toque ir tienen que dar lo mejor de sí, puede ser Damián (Pizarro) o Lucas (Assadi), que lo hacen en sus clubes y lo han demostrado y tienen para estar ahí. Esto es día a día, constancia y trabajo y mucha dedicación para mantenerse ahí”



Por último, abarcó sobre la próxima nómina de Chile para los compromisos amistosos que tendrá en junio.

“La verdad que no sé nada de la citación para estos partidos, pero terminando este partido que queda voy a seguir entrenando. Tengo que estar preparado por si me llegan a llamar y si no, seguir entrenando que eso me va mantener ahí y el trabajo”, cerró.