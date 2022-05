Los rumores acerca del posible nuevo entrenador de la Selección Chilena no paran. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional busca incesablemente al que pueda ser el reemplazante de Martín Lasarte en la Roja y hay un nombre que comenzó a sonar fuerte en las últimas horas.

¿El apuntado? Eduardo Berizzo. El "Toto" actualmente se encuentra sin club tras su salida de la Selección de Paraguay, donde no dejó buenas impresiones y en el cual estuvo a cargo en 31 partidos, con 7 victorias, 13 empates y 11 derrotas.

Uno de los que lanzó esta bomba fue Luka Tudor en el programa de este jueves de Los Tenores, donde afirmó que "Eduardo Berizzo está muy, pero muy cerca de ser el entrenador de la Selección Chilena".

Además, agregó que "él puede hacer un esfuerzo para estar acá, conoce Chile. La verdad que el equipo de Paraguay era bien malo".

Berizzo fue destituido de su cargo tras una dura derrota ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas | Foto: Getty Images

Las opiniones no tardaron en llegar y el ex Bicampeón de la Copa América, Jean Beausejour, le levantó el pulgar a esta posible llegada del ex DT del Celta de Vigo.

"Es un muy buen nombre. Al “Toto” no lo puse como nombre antes porque uno lo veía como inalcanzable por prosupuest y que tenía la pretensión de volver a Europa. No son nombres que estén en el radio económico, pero me parece un nombre espectacular”, cerró el panelista de ADN Deportes.

Lo cierto es que habrá que seguir esperando para conocer el nombre del próximo estratega del Equipo de Todos y si finalmente Tudor le apuntará al nombre de Berizzo.