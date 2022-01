La selección chilena necesita canasta perfecta en los últimos tres partidos de Eliminatorias a Qatar 2022 para no depender de otros partidos y no sacar la calculadora con miras a una clasificación a la Copa del Mundo. Considerando que uno de los encuentros será ante Brasil de visita, asoma como muy poco probable lograr 25 puntos con un 9/9 en una ronda que inicia con Bolivia el martes a las 17:00 en La Paz para continuar con la verdeamarela fuera de casa y Uruguay de local en marzo. Claudio Borghi, considera que este proceso lo debe terminar el actual DT de La Roja.

"No tiene sentido sacar antes a Martín Lasarte. Esto termina en marzo y no habrá competencias pronto. Sería una locura sacarlo ahora", adelanta el Bichi en diálogo con La Redgoleta.

El ex entrenador de la selección chilena se permite hablar de nuevos nombres, pero ya con miras al proceso clasificatorias al Mundial del 2026. Uno de sus candidatos está muy cerca, ya que se trata del entrenador de Colo Colo: "No veo con malos ojos que Gustavo Quinteros pueda ser el entrenador de la selección", dice.

El campeón del mundo en 1986 argumenta que por trayectoria el DT santafesino lleva la delantera: "Dentro del mercado nuestro es el que más experiencia tiene a nivel de clubes y selección. No veo otro que tenga el currículum que tiene él".

Borghi eso sí deja claro que no sólo el CV es importante: "El currículum a veces no tiene mucho que ver, porque acá tuvimos a Reinaldo Rueda que tenía un currículum extraordinario y no le fue bien. O a Scaloni, que no tiene tanto currículum, pero que lo está haciendo muy bien en Argentina. A veces tiene más que ver con el equipo que cuenta", cierra el estratega tetracampeón del fútbol chileno.