Chile busca ante Ecuador la clasificación a la fase 2 del Sudamericano Sub 17: ¿Dónde ver?

Tras comenzar cayendo ante Brasil, la Selección Chilena supo reponerse en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador, con victorias ante Uruguay y Colombia. La Roja está a un paso de asegurar la clasificación a la segunda ronda del torneo que entrega pasajes a la Copa del Mundo juvenil.

¿Cuándo y a qué hora juegan?

Chile se enfrenta al dueño de casa Ecuador este viernes 7 de abril a las 20:00 horas de Chile, en el estadio Christian Benítez de Guayaquil.

¿Dónde ver en vivo?

El encuentro se puede ver en vivo por streaming a través de DirecTV GO, mientras que en televisión se puede ver en vivo en TVN y DirecTV Sports en las siguientes señales según el cableoperador:

TVN (Cable)

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

¿Qué necesita Chile pasa clasificar?

La Selección Chilena está cerca de abrochar su paso a la segunda fase del Sudamericano Sub 17. Para ello, debe conseguir los siguientes resultados.

Ganar

Empatar y esperar que Uruguay no derrote a Brasil

Perder y esperar que Uruguay no derrote a Brasil

El encuentro entre uruguayos y brasileños se va a estar jugando en simultáneo, en el estadio George Capwell.

Lo que necesita para obtener un cupo en el Mundial

En caso de que La Roja Sub 17 clasifique al hexagonal final del Sudamericano, deberá finalizar entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones para ir a la Copa del Mundo Sub 17, que por el momento no tiene una sede definida.