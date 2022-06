Eduardo Berizzo desmiente de manera tajante alguna polémica con Claudio Bravo: "No es real, no hablé de él"

Una de los temas que ha salido a la luz en estos días, es sobre la continuidad de Claudio Bravo ahora que asumió Eduardo Berizzo la banca de la Selección Chilena. Es que según la información que emitió La Tercera, donde dice que el DT ya no contaría con el Capitán para las próximas Eliminatorias.

Incluso tras aquella información, Claudio Bravo se expresó en su cuenta de Twitter y dejó en claro que su intención no es dejar el arco de La Roja por ahora, donde llamó a que fuesen más serios y profesionales.

Sin embargo, y previo a subirse al avión junto al plantel de la selección, Eduardo Berizzo fue claro y tajante con respecto a esta información frente a los medios que se disponían en el aeropuerto. "No es real, yo no hablé de él. No hay ninguna polémica, no pasa nada", dijo el DT.

Con esto, queda claro que la relación entre el guardameta del Real Betis de España y el estratega argentino se mantiene de manera tranquila y sin ningún tipo de polémica.

El Cuerpo Técnico de La Roja, encabezado por Eduardo Berrizo, comienzan la gira por Asia | Foto: Agencia UNO

La Roja juega en esta gira por Asia ante Corea del Sur el próximo lunes 6 de junio y luego ante Túnez el próximo viernes 10 de junio.