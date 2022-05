Ya se hizo oficial una nueva era en la Selección Chilena, la era de Eduardo Berizzo. El entrenador argentino fue presentado durante esta mañana en la sede de la ANFP con una ceremonia donde recibió la camiseta de la Roja con su apellido a manos de Francis Cagigao.

Si bien el Equipo de Todos todavía está mirando de reojo la resolución de la FIFA acerca del caso Byron Castillo y la posibilidad de ir al Mundial de Qatar 2022, el ex DT del Celta de Vigo tendrá como objetivo el Mundial de 2026 y donde ya se comienza a pensar en el futuro de varios jugadores.

El ex ayudante técnico y amigo de Marcelo Bielsa atendió a los diferentes medios de comunicación y una de las preguntas fue acerca del recambio que tendrá que tener la Roja de aquí en adelante.

"Hay dos escenarios, concurrir al Mundial de Qatar que aceleraría los pasos, y el otro que es intentar llegar al otro Mundial. Dependerá de los plazos. No separaría a futbolistas por edad, a la selección se llega por rendimiento, necesitaremos de todos, un compromiso absoluto. No quiero puntualizar en nombres, sí vamos a prestar atención a muchos futbolistas jóvenes que tienen continuidad, ellos estarán constantemente con nosotros", aseguró el ex jugador de River Plate.

Berizzo comenzará desde ya en lo que será el nuevo proceso de la Roja | Foto: Guillermo Salazar

"El rendimiento te trae a la selección, esa es mi norma, nadie es bueno ayer, para mí no hay edades, un jugador de 20 años puede hacerlo tan bien como uno de 35. Si el nivel explica, jugarán independiente de la edad. Miro al futbolista adulto que conozco, pero también en el joven que tengo que descubrir", sentenció.

Lo cierto es que después de varios años de éxitos con los dos títulos de las Copas América, el recambio deberá ir de la mano de Berizzo para lo que se viene a futuro.