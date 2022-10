Fernando Solabarrieta no quiere saber nada de Claudio Bravo en la Selección Chilena pese a gran actuación en Real Betis: “Me encantaría que fuera eterno, pero no lo es"

Claudio Bravo fue titular en la trascendental victoria del Real Betis ante la Roma por la Europa League y tuvo una actuación soberbia y rutilante con dos tapadones para ahogar el grito de gol del cuadro dirigido por José Mourinho.

Recordar que en su momento varios periodistas nacionales jubilaron al nacido en Buin, tal es el caso de Fernando Solabarrieta, quien en más de alguna oportunidad ha dicho que no ve con buenos ojos la continuidad de algunos integrantes de la Generación Dorada en la Selección Chilena

"Brayan Cortés sí asoma como para decir 'vengo a ser el recambio de Claudio', podría acompañar el proceso", destacó en ese momento Solabarrieta.

Esto fue ratificado este jueves en el programa ESPN F90 Chile por el reconocido rostro de televisión pese a la destacada actuación del guardameta de 39 años ante el cuadro italiano.

Bravo sigue a gran nivel en Europa | Foto: Imago

“Yo fui, me hago cargo y así le vas a seguir restando tiempo al arquero que será tu arquero. Me encantaría que Bravo fuera eterno, pero no lo es", reiteró el comunicador.

"Necesitas renovar la selección, ese es el tema. Es que le restas partidos al que tiene que jugar. Necesita darle rodaje al arquero que sí va a llegar al mundial”, cerró.