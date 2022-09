La Roja cayó en un estrepitoso partido ante Marruecos, compromiso amistoso que se disputó en Barcelona y que contó con varias novedades que presentó Eduardo Berizzo en el once inicial como Juan Delgado y Erick Pulgar, quien no venía viendo minutos en el Flamengo de Brasil.

La apuesta no le resultó al ex pupilo de Marcelo Bielsa y Chile no se encontró nunca en la cancha donde verdaderamente penó el fútbol que alguna vez mostró con el ‘Loco’ o con Jorge Sampaoli en el banquillo.

En Bolavip Chile quisimos saber la opinión de históricos de La Roja sobre el partido y fue en ese calibre que Héctor ‘Ligua’ Puebla, histórico seleccionado nacional, dio su versión de lo visto y propuso radicales cambios en el combinado nacional.

Chile no se encontró ante Marruecos. | Foto: Archivo

“Fue un desastre. No se vio nada durante los 90 y tantos minutos. Yo creo que cada uno sabe manejar su posición y ellos no supieron salir nunca por las orillas. El hombre, con la mejor intención, quiso poblar el mediocampo y ganarlo, pero los marroquíes tenían mucha velocidad y nos sorprendieron. La terminamos sacando barata”, dijo de manera tajante.

Puebla ve con preocupación el presente de La Roja y no le gusta lo que se ha mostrado hasta el momento, lo que lo motivó a proponer un radical cambio y empezar a despedir a los jugadores que más de alguna alegría le dieron al país.

“Yo creo que esto hay que mirarlo con preocupación porque realmente no han salido jugadores destacados. No basta con los que andan bien en el Campeonato Nacional, nos falta mucho todavía. Tenemos que empezar desde cero sino más adelante nos va pasar la cuenta. Vidal, Sánchez y Medel ya van en retirada y hay que mirarlo con mucha preocupación”, soltó.

ver también Bianchi abre el debate sobre el mejor equipo chileno de todos los tiempos

El próximo compromiso de Chile será el martes en Austria cuando tenga que enfrentar al organizador de la Copa del Mundo que viene también de una derrota en la presente Fecha FIFA de amistosos.