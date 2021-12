La Selección Chilena dirigida por el uruguayo Martín Lasarte que fue conformada en su mayoría por jugadores del medio local, tuvo que remar desde atrás todo el partido ante México para quedarse con un valioso empate a dos tantos, con goles de Iván Morales y Pablo Parra cuando el partido ya se iba.

Uno de los puntos altos de La Roja ante la selección azteca fue Joaquín Montecinos, quien era de los más experimentados en la alineación que paró Lasarte. El jugador de Audax Italiano mostró su liderazgo en cancha y se le vio muy activo.

En conferencia de prensa post partido, Montecinos valoró el esfuerzo del equipo, diciendo que “no nos conocíamos muchos y tuvimos poco tiempo de trabajo, pero la actitud fue espectacular. El equipo se pudo conocer bien estos días, pero nos queda por trabajar”, avisó.

En esa misma línea, aseguró que en La Roja hay solo buena onda y positivismo: “Todos tenemos actitud positiva y energía, hoy no nos podíamos ir con las manos vacías. Hicimos un tremendo partido, que pudo finalizar mejor, pero fue un justo empate. Estoy contento por el rendimiento grupal que es lo más importante”.

El audino abordó cómo se prepararon para el partido ante México, asegurando que no lo vieron como un amistoso: “Esto no es un amistoso para mí y para todos. Es una oportunidad única y teníamos que aprovecharla, hubo buenos rendimientos en general. No nos conocíamos, pero estos días hubo buena energía, muy positivos”, agregó.

Para cerrar, Montecinos contó cómo vive él estos partidos y lo que espera sacar de la experiencia de ser titular: “Voy a aprovechar cada oportunidad en la Selección, para mí es un sueño estar acá. Tengo que aprovechar cada minuto, sean cinco segundos o un partido completo, eso me dará chances de ir a un equipo donde quiero estar, que es en la élite. Estos partidos son importantes para que me vean”, remató.