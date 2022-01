El ex portero entregó su visión sobre la importancia del volante y la ausencia en esta doble fecha Eliminatorias.

Johnny Herrera lamenta la ausencia de Arturo Vidal en La Roja: "Siempre he dicho que es el corazón de Chile"

Arturo Vidal no estará ante Argentina tras haber sido expulsado con tarjeta roja en el duelo ante Ecuador y se perderá además el compromiso contra Bolivia en La Paz. Por lo mismo, la ausencia del King es importante en el mediocampo del equipo de Martín Lasarte.

Johnny Herrera es uno de los que cree que la no presencia del jugador del Inter de Milán es importante, pues percibe que Vidal es ese jugador que necesita el equipo en la parte ofensiva.

"Siempre dicho que el King es el corazón de Chile y la verdad que es un jugador que se echa de menos. Como me tocó jugar con él, es alguien que siempre tira para arriba al equipo y en este caso al no estar, que hay muchos líderes en esta selección como Gary (Medel), Claudio (Bravo), pero te falta el tipo de la mitad para arriba que siempre quiere empujar al equipo, arrastrarlo, el distinto, el irreverente, el que juega en todos lados, el que no tiene un puesto fijo", dijo en Pasaporte Qatar.

Finalmente, enfatizó en la diferencia de ausencias con Lionel Messi y cuál selección se vería un poco más perjudicada sin los dos jugadores. En eso, es que Herrera cree que Chile podría verse algo más resentido.

"Creo sinceramente, que vamos a salir un poquito más perjudicados a la hora de evaluar las ausencias. Pesa mucho Vidal", cerró.