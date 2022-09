Luego de la dura derrota de la Selección Chilena Sub 20 ante Inglaterra en Murcia, España, las críticas no tardaron en llegar. Y es que el combinado nacional dirigido por Patricio Ormazábal fue ampliamente superado por los ingleses, los cuales contaron con varias ocasiones para aumentar el marcador.

Ahora, la Rojita se verá las caras ante Australia, donde intentará dejar atrás el amargo debut en la Costa Cálida Supercup.

Juan Cristóbal Guarello, periodista de Deportes Agricultura, utilizó su debut en el programa “Pierna Fuerte” para criticar ferozmente la nómina del elenco nacional.

“La polémica de la Sub 20, donde no fue citado Joan Cruz y sí fue llamado un muchacho de La Serena que casi no tiene partidos en Primera División. La Serena es de Felicevich, Mauricio Etcheverry lo admitió en una entrevista e incluso le pidió pega públicamente a Felicevich, aunque después Felicevich dice que no está en La Serena, pero el expresidente de La Serena dice lo contrario”, dejó en claro el reconocido comunicador radial.

Cruz es uno de los grandes proyectos de Colo Colo a futuro | Foto: Agencia Uno

Para luego ahondar más en sus dichos, señalando que “las selecciones de cadetes siempre tienen otro parámetro, no es lo mismo que en una adulta donde tienen que tener con continuidad en Primera División, ojalá en el extranjero, pero en Sub 20 es distinto. Ahora, Joan Cruz sí ha jugado en Primera División en Colo Colo, es un zurdo, más volante que delantero, de buen remate de media distancia, no es del gusto de Quinteros, vaya saber uno por qué, pero entró un muchacho de La Serena que tiene un partido en Primera”.

Ahí fue cuando apareció Cristián Caamaño para recordarle a Guarello sobre las presiones que habrían tenido algunos jugadores para firmar con empresa de representación de Felicevich. “Eso ya pasó con Diego Valencia, también con Brayan Cortés y unos cuantos más”, finalizó el ex rostro de Los Tenores de ADN Deportes.