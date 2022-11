Minuto 83 de partido y se produce una de las situaciones más esperadas por un futbolista profesional y que es debutar por la selección mayor de tu país.

Eso le sucedió a Lucas Assadi el último domingo en el duelo entre Chile y Eslovaquia en Bratislava y que terminó en igualdad sin goles en el partido final de este año 2022 para La Roja que ahora comanda Eduardo Berizzo.

Assadi, reemplazó a Diego Rubio y jugó unos diez minutos aproximadamente y de seguro es algo que no olvidará jamás ingresando a la cancha con la camiseta número 25. El joven valor de Universidad de Chile conversó con Bolavip Chile durante la Expo Fútbol 2022 y comentó lo vivido en Europa.

"Yo creo que ha sido uno de los momentos más lindos de mi carrera, el poder debutar en la selección absoluta es algo hermoso y compartir con los más grandes", reconoció Assadi.

Y a propósito de lo último, consultado sobre qué significó para él compartir con jugadores de la gran generación dorada y si tuvo la oportunidad de dialogar con ellos, el talentoso jugador detalló con quién habló y de paso qué indicación le dio de cara al partido.

"(Compartir) con mi ídolo, Alexis, fue algo muy lindo. Me decía que encarara, que hiciera mi juego, que me había visto jugar un par de veces. Cuando entré lo primero que me dijo es que encarara a los más grandes", contó el jugador azul.

Ahora Lucas, próximo a cumplir 19 años, se alista para iniciar los trabajos con la selección chilena sub 20 para preparar el Sudamericano de la categoría que en enero y febrero próximo se disputará en Colombia pensando en clasificar al mundial de la categoría que se llevará a cabo en Indonesia.