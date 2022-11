Diego Rubio fue uno de los puntos altos ante Eslovaquia. El delantero de la Selección Chilena retornó a vestir la camiseta de La Roja luego desde el 15 de noviembre de 2019 que no participaba del cuadro nacional. Hoy, el menor del clan Rubio retornó y fue aporte en el equipo de Eduardo Berizzo.

En estos partidos ante Polonia y los eslovacos, el artillero actuó y mostró sus condiciones al igual que en la MLS de Estados Unidos junto a Colorado Rapids. Rubio sabe que debe hacer méritos pensando en lo que viene.

"Estoy pensando en que debería haber concretado mis ocasiones y hacer los goles. Lo único que espero es seguir haciéndolo bien en mi club, para tener nuevas oportunidades. No quiero venir cada tres años y eso depende de mí", expresó.

Rubio viene antecedido de una buena temporada con el Rapids. En total, en este año, el capitán del cuadro norteamericano actuó en 30 partidos y marcó 16 tantos durante el 2022.

Diego Rubio viene de romperla en la MLS con el Colorado Rapids y quiere seguir adelante en la Selección (Getty)

Rubio está al máximo nivel en lo personal y en lo grupal. El delantero sabe que debe ser el arma de gol de Chile, ya que es la gran deuda que tiene él y sus compañeros a lo largo de todo este proceso.

"No me puedo ir conforme,. Sé que es el camino a seguir. A veces he venido a la Selección, no he tenido chances y me siento más enojado. También sé que tenemos una falta de gol y a la próxima pensaré que sí debo hacer los goles", añadió.