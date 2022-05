Como ex seleccionado paraguayo, la Pantera tiene muchas referencias del trabajo de Eduardo Berizzo. Pese a los malos resultados con los guaraníes, el ex delantero de Colo Colo señaló que está capacitado para dirigir a la Roja.

Hace pocos instantes la ANFP oficializó a Eduardo Berizzo como nuevo entrenador de la selección chilena de cara al proceso para el Mundial del 2026. El estratega llega precedido por su conocimiento del fútbol nacional, donde tuvo una exitosa etapa como ayudante de Marcelo Bielsa y dirigiendo a O’Higgins, además de tener buenos pasos por el fútbol europeo.

Pese a estos pergaminos, no son pocos los que dudan de si está capacitado para tomar a la Roja luego de su fracaso en Paraguay. Esto fue analizado por Lucas Barrios, quien como ex seleccionado guaraní tiene muchas referencias del Toto, y en conversación con BolaVip aprobó su llegada.

“Berizzo se nombra porque las cosas las hizo bien, es cosa de ver donde ha dirigido. Espero que para el nuevo proceso dé lo mejor, el fútbol chileno se merece estar en competiciones internacionales, como estuvo en los últimos años que estaba en la órbita de todos. Ojalá le haga muy bien al fútbol chileno, no tengo ninguna duda de que puede estar al mando de una selección como Chile, está capacitado”, comenzó.

El ex delantero de Colo Colo se refirió a su método de trabajo y las dudas que genera entre los hinchas su paso por la albirroja. “Tiene un estilo como Bielsa, es lo que sé y que trabaja muy bien. Muchas veces cuando los resultados, no se encuentra el equipo no acompañan la gente duda y por eso hay cambios como se vio en Paraguay, que llegó Schelotto como nuevo entrenador que tampoco ha resultado”, complementó.

Lucas Barrios fue internacional con Paraguay en 36 partidos. / FOTO: Agencia Uno

Finalmente, explicó cuales fueron las razones que lo llevaron a no tener buenos resultados con el combinado guaraní y se refirió a la presión que existe cada vez que una selección pasa por su etapa de recambio.

“En Paraguay vivó una etapa histórica y vi como se les exige hacer historia a los chicos, pero son diferentes camadas, estilos de jugadores, estamos en otra etapa del fútbol y de a poco se arman las selecciones. Hoy lo vive Chile, que viene un recambio y pasa en todas las selecciones. Lo vivió hasta Gustavo Quinteros en Ecuador, no se le dieron los resultados y tuvieron que cambiar”, completó.