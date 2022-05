El jueves 12 de mayo se realizó el último Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional donde el presidente Pablo Milad dio cuenta del catastrófico escenario económico de la institución, con un déficit de 2 mil millones proyectado a fin de año y que incluso podría llegar a los 4 mil.

Además, ardio Troya cuando se dio a conocer que esta deuda va a subir sí o sí porque no se han pagado los premios a los jugadores de la selección chilena por su participación en la Copa América de Brasil 2021 y en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, generando un rechazo generalizado en los mandamases de los clubes, que consideraron ridículo premiar sin existir logros de por medio.

En conversación con el programa Círculo Central, Luis Jiménez, que participó en el proceso comandado por Martín Lasarte, enjuició duramente a los dirigentes del fútbol chileno, asegurando que la plata de la selección, debe ser de la selección y que no le importa que no les paguen por vestir la Roja de todos.



"Los premios se fijaron en base a lo que recaudaba la selección: por ejemplo, por cada partido la selección recibe x. Si se gana, hay premio, si no, no hay premio", desclasificó.

Y en relación a la acusación hecha por algunos presidentes, el Mago dijo que no le sorprende "para nada. Me pareció raro, por decirlo de alguna manera, las preguntas que hacían los presidentes. No me sorprendieron, me lo esperaba, pero creo que es como echarles la culpa a los jugadores de algo que no corresponde".

Luis Jiménez responde el emplazamiento hecho por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que preside Pablo Milad (Agencia Uno)

Jiménez aclaró respecto a los premios que "nadie va a la selección pensando en la plata que va a ganar. Y yendo un poco más profundo, no tendría ningún problema si voy a la selección gratis. Con todos los ingresos que recibe la selección por cada partido, porque es mucha plata, los premios son mínimos en comparación con lo que recibe la Selección".

El volante de Palestino también se pregunta por los dineros que ingresaron a Quilín en la época dorada de 2015-2016. "¿Dónde está esa plata? Si tú me dices que la selección tiene un complejo a toda raja, como las selecciones europeas o brasileñas; o si hubieran estadios o terrenos de juego aceptables para Primera División. Los camarines en los que nos cambiamos son horrendos, una vergüenza", dispara.

Para el final, Jiménez cree que "la plata que genera la selección debiera ser para la selección. La selección debiera tener un complejo increíble, invertir en selecciones menores, en el fútbol femenino. No tiene ningún sentido que el dinero que genera la selección se gaste en los clubes".