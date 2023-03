“¡Ceachei! ¡El número uno es chileno!”, así fue como la Universidad Católica hizo oficial a través de sus redes sociales la tan esperada nacionalización de Matías Dituro, una de las piezas claves en el juego del equipo dirigido por el argentino Ariel Holan.

Desde ese momento, los paneles de los diversos canales deportivos se abrieron al debate sobre si nominar o no al guardameta de 35 años a la Roja, algo que no es visto con malos ojos por el propio Dituro, pero para eso deberá pelear un puesto con Claudio Bravo, Gabriel Arias, Brayan Cortés y Cristóbal Campos.

Dituro es una de las figuras en el cuadro que se ubica en la primera posición en el Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

Fue en una entrevista con Revista Tribuna Andes que el ex guardameta del Celta de Vigo de España explicó cómo surgió la posibilidad de nacionalizarse.

“Fue fácil porque tengo mis dos hijos que han nacido en Chile. Yo llevo muchos años viviendo acá. Tengo un cariño muy grande por el país, me han abierto la puerta desde el primer día, me han tratado muy bien y la verdad que cuando se vive la posibilidad de iniciar los trámites, que lo averigüé todo yo, no dudé ni un segundo en hacerlo y en ser un chileno más“, indicó el cuidatubos del elenco de la Franja Cruzada.

“A mí me ilusionan todos los desafíos que tenga por delante y no me cierro las puertas absolutamente a nada. Yo creo que en lo que me proponga estoy capacitado para trabajar para poder lograrlo. Así que todo me ilusiona”, sentenció.

Por ahora, Dituro se enfoca solamente en lo que será el partido de este viernes 3 de marzo ante Ñublense en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.