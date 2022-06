El 26 de junio será un día que quedará marcado en la memoria de la Selección Chilena, toda vez que aquel día de 2016 La Roja conquistó su segundo título de Copa América derrotando a la Argentina de Lionel Messi en una dramática definición a penales.

El elenco dirigido por Juan Antonio Pizzi no llegó de la mejor manera al certamen continental y en los partidos previos se veía a un equipo más pesado y no tan suelto como lo hacía con Jorge Sampaoli, pero de igual manera se las arreglaría para llegar a la definición.

Tras una fase de grupos en donde arrancaron perdiendo con Argentina, Chile se recuperó venciendo a Panamá y Bolivia para avanzar a los cuartos de final. Ahí, llegaría el recordado partido ante México donde La Roja desplegó su mejor fútbol y venció por 7-0 a los aztecas, dándole el paso a semifinales.

Chile retiró a Lionel Messi en 2016. | Foto: Agencia UNO

En la ronda de los 4 mejores, el marcador del partido no reflejó lo que fue el compromiso ante Colombia: un verdadero trámite. Chile liquidó las acciones tempranamente y después manejo el partido a su gusto para citarse en la gran final ante Argentina a disputarse en Nueva Jersey.

La Selección Argentina, dirigida por el ‘Tata’ Martino llegaba con sangre en el ojo y quería derrotar a Chile después de que La Roja se quedara con el título un año antes en suelo nacional. El trámite del partido fue excesivamente parejo, aunque Argentina contó con las opciones más claras para anotar, pero no pudo y todo se definió a penales.

En la definición desde los doce pasos, Claudio Bravo volvió a ser clave como lo fue durante gran parte del torneo, tapó un penal clave a Lucas Biglia y le dejó la mesa servida a Francisco Silva para que defina en una esquina y le diera a Chile su segundo título de Copa América.

De esta manera, La Roja conquistó el segundo de los títulos continentales que ostenta y lo hizo de manera consecutiva. Una de las particularidades que quedará en el recuerdo de esta final es que Lionel Messi -astro argentino- se retiró de la albiceleste: “Es increíble, pero no se da. Ya está, se terminó para mí la selección. Son 4 finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba y no se me dio, pero ya está, es una decisión tomada”.