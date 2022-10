Si bien ya han pasado varios años de la no clasificación de la Selección Chilena del Mundial de Rusia 2018, hay una situación que generó en su momento el malestar de los hinchas nacionales y que fue catalogado como el "Pacto de Lima", en el cual estuvieron involucrados jugadores de Perú y Colombia.

La historia afirma que en los minutos finales del partido entre los incaicos y los cafeteros igualaban a un gol y Chile caía goleado frente a Brasil por 3-0, situación que clasificaba a las dos selecciones que se enfrentaban en Lima y dejaban por fuera a los bicampeones de América.

En dicho momento, el delantero Radamel Falcao García se le acercó al volante Renato Tapia para proponerle supuestamente un pacto de no agresión y así los dos ir a la próxima cita planetaria.

Según el periodista peruano Erick Osores en el programa "Fútbol en América", dio a conocer que se ocultaron imágenes del conocido 'Pacto de Lima' para no perjudicar a Perú.

Un triste momento se vivió en las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018 | Foto: Agencia Uno

"Voy a confesar algo. Esa vez Perú jugó empate con Colombia 1-1 y nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos 'miramos para otro lado' y no pusimos las imágenes", partió diciendo.

"No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos 'metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial'. Y ¿Sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer", finalizó.