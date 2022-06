Sigue generando repercusiones el fallo de la FIFA en el caso de Byron Castillo, luego de que desestimara la denuncia de Chile y ratificara la presencia selección de Ecuador en el próximo Mundial de Qatar 2022. Desde la ANFP avisaron que apelarán a esta decisión, por lo que este caso aún no se sentencia.

Hubo todo tipo de reacciones, donde pocos tenían expectativa de que se decidiera descalificar a la Tri de la cita planetaria. Sin embargo, para el Premio Nacional de Periodismo, Sergio Gilbert, fue llamativo el proceder del ente rector del fútbol mundial que no profundizó en la acusación chilena.

“Yo creo que era comprensible, la FIFA no iba a dar un paso tan profundo previo al Mundial. Lo que me llama la atención no era la solución, sino el corte que se dio, como que no pasó nada”, comenzó.

“No sabemos si la FIFA tuvo todos los antecedentes a la mano o si quiso tenerlos. No sabemos si para ellos era importante investigar o resolver. Eso llama la atención, era una situación que podía darse, todos sabemos como funciona en este tipo de casos, pero es llamativo que no hubiera una investigación de lo que proponía Chile y absolviera como si nada a Ecuador”, agregó.

Byron Castillo estuvo presente en los dos partidos entre Chile y Ecuador por Eliminatorias. / FOTO: Guillermo Salazar

Asimismo, prefiere no ilusionarse con que el TAS determine revertir el fallo y permita que Chile participe de la Copa del Mundo en Qatar.

“Chile tiene todo el derecho a apelar, como tenía el derecho de hacer esta denuncia a la FIFA. Efectivamente es muy difícil que el TAS decida algo distinto, lo diferente sería investigar, empezar a llamar a los involucrados para que declaren, porque Castillo no fue citado nunca por la FIFA. El TAS puede querer resolver en derecho, hacer una investigación más profunda, ahí podría haber una mediación distinta”, completó.