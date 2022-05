Gustavo Quinteros ha logrado mostrar un increíble alza deportivo al mando de Colo Colo. El entrenador es una de las opciones para asumir el banco de la Selección Chilena como uno de los candidatos, donde desde la ANFP no quieren perder mucho tiempo al respecto.

Es que según la información que entregó el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, fue que desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ya se habrían contactado con el entrenador albo para iniciar algunas conversaciones de sus deseos a futuro.

Dentro de los detalles que entregó el comunicador, se determinó es que el interés de La Roja es real por contar con los servicios técnicos de Gustavo Quinteros como uno de los candidatos para este proceso al mando de la Selección Chilena, lo cual también está en completo conocimiento del entrenador albo.

Un tema donde se confirma que está sobre la mesa por parte de ambos lados con el conocimiento respectivo. Incluso, se detalló que el estratega tiene una cláusula de salida de 400 mil dólares, los cuales podrían ser cancelados por la ANFP para que Quinteros pueda negociar y ser el entrenador de la Selección Chilena.

ANFP inicia contactos con Gustavo Quinteros para la banca de la Selección Chilena. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, no es todo negativo para el elenco de Colo Colo considerando que el entrenador le seduce seguir al mando del equipo y compitiendo de buena manera en la Copa Libertadores, por lo que no quiere perder el foco de dejar en lo más alto al Cacique.

Días cruciales los que se comenzarán a vivir al respecto teniendo en cuenta que se avecinan partidos importantes para el cuadro popular, donde este fin de semana se medirán frente a Coquimbo Unido en el Monumental, para posteriormente ir a Argentina a medirse con River Plate.