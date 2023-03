La Selección Chilena está con la presión máxima de cara al Mundial 2026 en Norteamérica. El proceso de Eduardo Berizzo no ha sido de los mejores y el Toto sigue sin encontrarle la vuelta al equipo. Por ello, el DT de La Roja, para el amistoso ante Paraguay en Santiago, convocó a todos los referentes de la Generación Dorada y, además, pidió jugar solo un duelo para aprovechar los días de la Fecha FIFA en entrenar con el equipo.

La pista está dura para Berizzo, ya que no tiene un libreto definido y las presentaciones de Chile no han sido las mejores. Ahora, con la entrega del calendario para la disputa de las Clasificatorias más el amistoso en camino, el periodista José Antonio Prieto cree que la pista evidentemente está complicada para el proceso del exjugador de River Plate.

"Los dos primeros partidos son durisimos ante Colombia y Uruguay. Son perfectamente perdibles los dos. Fueron los dos mismos que comenzamos. Ahora, hay una estación antes que es el amistoso con Paraguay. Tengo miedo en el sentido de que haya una derrota y que esto quede en cero (...) Ante una derrota, la presión será demasiado grande", indicó.

Además, el comentarista también cree que el ostracismo de Berizzo no es el mejor en este minuto y sabe que ante Paraguay, Chile y el técnico nacional se juegan cosas importantes. "Hay muchas preguntas y por eso Berizzo no se expone a una conferencia. Entiendo, somos humanos, pero se está presentando un partido amistoso y no es menor el que se viene", explicó.

Eduardo Berizzo fue al Monumental a buscar jugadores y ver el estado del campo para el duelo contra Paraguay (Guille Salazar)

ver también Toto Berizzo golpearía la mesa con un par de sorpresas de Colo Colo para La Roja

Prieto no está conforme para nada con el proceso de Berizzo y siente que sólo jugar un partido amistoso es contraproducente, ya que La Roja necesita rodaje y aceitar sus piezas. Con un duelo, claramente, el transandino no puede llevar a cabo su idea de juego.

"Me parece una debilidad que en esta opción de haber jugado dos partidos se juegue uno. Así como me parece una tremenda debilidad como empezó el ciclo de Berizzo, yendo a jugar dos partidos a Asia con no sé, con el último que quería subirse a un avión", manifestó.

Luego, Toño Prieto, con varios procesos como periodista a cargo de la cobertura de Chile, sabe que el actual estratega de la Selección no está en el mejor pie.

"Creo que Berizzo comenzó mal. Él asumió el riesgo. A mí me parece que esos dos partidos, no, no. Y están marcando su ciclo, lo están marcando. Me parece que dado las debilidades, era lo mínimo jugar dos partidos", recalcó.