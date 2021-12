La Selección Chilena dirigida por el uruguayo Martín Lasarte emprendió el domingo pasado vuelo hacia Estados Unidos, en donde deberá afrontar dos amistosos ante México en Austin, Texas y ante El Salvador en California.

Debido a que no son fechas FIFA oficiales, el ex estratega de la U y de la UC armó una nómina con jugadores locales en su gran mayoría, en donde destacan varios jugadores de Colo Colo y Universidad Católica, el sub campeón y campeón del Campeonato Nacional 2021 respectivamente.

En la tarde de ayer, La Roja realizó la primera práctica de cara al compromiso ante los aztecas, en donde Martín Lasarte espera poder sacar en limpio conclusiones y alternativas que pueda incorporar para el duelo ante Argentina el 27 de enero.

Es muy probable que hombres como Joaquín Montecinos, Marcelino Núñez y Diego Valencia, que han sido regularmente citados a los últimos compromisos de La Roja, vean acción desde el arranque del partido.

Otros que podrían asomar desde el primer minuto son Gabriel Suazo, quien entró ante Ecuador en desventaja numérica y realizó un gran partido y Vicente Pizarro, una de las revelaciones albas en la última temporada del fútbol chileno.

La Roja enfrentará a México este miércoles 8 de diciembre a las 23:00 PM de Chile continental, para después desplazarse hasta California para enfrentar el domingo a El Salvador. Estos dos duelos servirán de antesala para los choques de Chile ante Argentina en Calama el 27 de enero y Bolivia en La Paz el 1 de febrero.