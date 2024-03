Alexander Aravena rompe el silencio tras no ser convocado por Ricardo Gareca a Selección Chilena: "La decisión es..."

La Selección Chilena que hoy en día es comandada por Ricardo Gareca, tuvo su primera convocatoria tras su llegada a ‘La Roja’ hace unos días para lo que será su estreno en esta Fecha FIFA ante Albania y Francia, en la que sorprendió con algunos convocados y ciertas ausencias.

Una de esas ausencias fue la del atacante de la Universidad Católica, Alexander Aravena, quien en esta jornada en conferencia de prensa en su club, fue consultado por lo que esta situación, la que se toma con mucha tranquilidad y deja entrever, que el mal momento de su equipo, pudo influir en esta marginación.

“Creo que es una decisión más de él (Gareca) la verdad, lo dije y relacionado con eso (al mal momento de la UC) puede quizás ser eso (que no haya sido convocado), pero esto es trabajo y trabajo. Si el equipo no está bien, quizás pueda afectar, pero tengo que seguir trabajando, esto es de rendimiento y solo queda trabajar para estar”, partió señalando Aravena.

Siendo consultado por lo que es el recambio para la Selección Chilena, el ‘Monito’ pide paciencia para aquello, ya que el poder gestar ese cambio de generación dentro de ‘La Roja’ no es para nada fácil sabiendo a la clase de países que se deben ir enfrentando, en la que enfrentan a jugadores de alta jerarquía.

Aravena se toma con tranquilidad su ausencia en La Roja | Foto: Photosport

“Estar en la Selección Chilena es lo que todos queremos en verdad, pero hay que trabajar para estar ahí y yo creo que es adaptación (el recambio), no es llegar, jugar un partido y ser el mejor, juegas con jugadores que están a otro nivel, Premier League o ligas competitivas”, confesó.

Finalmente, Aravena nuevamente fue consultado por su ausencia, en la que no se alarma para nada con esta no convocatoria en ‘La Roja’ y en la que se compromete a seguir trabajando para sacar adelante a su equipo y que aquello, pueda ayudar para ser considerado por Ricardo Gareca para la próxima Copa América.

“La decisión es del técnico la verdad a quien haya convocado, más allá de eso, solo queda trabajar, los que no están y los que estuvieron en el Panamericano y Preolímpico, cada uno sabrá de sus rendimientos, yo me tengo que enfocar en mí, en mí rendimiento y el del equipo. Estoy tranquilo, sé que no estoy en esta nómina y la decisión es del DT, solo tengo que entrenarme para estar ahí”, cerró.

¿Cuáles han sido los números de Alexander Aravena en la Selección Chilena?

El delantero de la Universidad Católica ha disputado nueve encuentros oficiales con la camiseta de la Selección Chilena, en la que de momento, no ha podido aportar ni con goles, ni asistencias.