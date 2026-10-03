Arturo Vidal le deja un claro mensaje a Erick Pulgar en La Roja: “Los jugadores tienen que…”

En la Selección Chilena sigue siendo una gran interrogante lo que es la situación del volante nacional, Erick Pulgar, quien hoy en día es una de las grandes figuras nacionales en el exterior, pero que ha declinado de su opción de decir presente en ‘La Roja’, algo que llama la atención de muchos.

Sobre este tema, el crack nacional Arturo Vidal ocupó su canal de Youtube para referirse a esta situación, en la que indica que no sabe mucho sobre esta decisión de Pulgar, con quien compartió en el Flamengo y la Selección Chilena.

“Mira, yo de Pulgar no quiero hablar porque no sé qué pasa con él tampoco, no sé porque no viene, no sé ese tema”, parte señalando Vidal.

A pesar del inconveniente que pueda tener Pulgar con el entrenador de ‘La Roja’, el ‘King’ fue muy claro en dejar el mensaje que los jugadores sí o sí tienen que decir presente en la Selección Chilena cuando se los convoque, ya que no hay nada más importante que defender la camiseta de tu país.

Vidal y su mensaje a Pulgar | Foto: Photosport

“Es un tema que no conozco, no sé más allá, si sé que los jugadores tienen que venir a la selección, estando en el equipo que estén, tienen que venir a la selección, la selección siempre va ser lo más importante”, declaró.

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Finalizando, Vidal espera que pensando en los próximos desafíos de la Selección Chilena, Erick Pulgar pueda estar presente en las convocatorias, ya que para el ‘King’, el jugador del Flamengo le daría un importante salto de calidad al mediocampo de ‘La Roja’.

“Algo está pasando, yo más allá no puedo hablar porque no sé, pero Pulgar de cinco marcaría diferencias, porque lo viene haciendo en un equipo grande, aguantando presión, es un jugador agresivo, técnicamente muy bueno y con confianza, está madura, pero no entiendo su situación. La selección los necesita a todos”, cerró.