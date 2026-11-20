Colo Colo ya salió campeón de la Liga de Primera y con su principal objetivo de la temporada ya cumplido, en el ‘Cacique’ ya empieza a pensar en lo que será el 2027, donde el conjunto de Fernando Ortiz volverá a disputar la Copa Libertadores.

Por esto, desde la directiva del ‘Popular’ ya se proyectan en lo que es el mercado de fichajes que se viene en el próximo año, en donde desde Colo Colo ya han avisado que quieren conformar un competitivo plantel.

Ante dicho anuncio, en Colo Colo ya se estarían moviendo dentro del mercado, en donde en las últimas horas dieron a conocer una importante informacion sobre un jugador nacional por el que los ‘Albos’ buscarían su fichaje.

Este sería el del volante nacional, Erick Pulgar, quien hoy milita en el Flamengo de Brasil y según indicó ‘El Diario de Antofagasta’, el ‘Cacique’ estaría tras los pasos del mediocampista.

Colo Colo sueña con Pulgar | Foto: Photosport

“El antofagastino Erick Pulgar tiene contrato vigente con el Flamengo, sin embargo, su futuro podría estar lejos de Brasil. Tras el título y la clasificación a la Copa Libertadores 2027, Colo Colo, habría reactivado su interés por contar con los servicios del volante nortino“, indicó el sitio mencionado.

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El mismo sitio mencionó que a mitad de temporada desde el ‘Cacique’ también buscaron tantear la situación de Pulgar, pero en la que no lograron una respuesta positiva.

Ahora, si Colo Colo quiere lograr dicha misión sabe que está más que complicado y todo esto debido al alto costo de su cláusula, la que está fijada en $10 millones de dólares.

Con esta situación, desde el ‘Cacique’ buscarían este bombástico fichaje para el 2027, en la que Colo Colo quiere conformar una potente plantel para disputar la Copa Libertadores.