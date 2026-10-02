Arturo Vidal le da en el suelo a Nicolás Córdova en La Roja: “Tú no puedes ser…”

El histórico jugador nacional, Arturo Vidal le cayó con todo a Nicolás Córdova por esta gran razón.

En la Selección Chilena mucha polémica ha generado lo que fueron las declaraciones de Nicolás Córdova tras la derrota ante Estados Unidos, en la que el seleccionador tiró a los leones a la mayoría de sus jugadores por lo que es su presente futbolístico.

Ante esto, un histórico como lo es el volante nacional, Arturo Vidal ocupó su canal de Youtube para referirse a estos comentarios y particularmente al ‘ninguneo’ que recibió Leandro Hernández, a quien salió a defenderlo con todo tras el cuestionamiento del DT.

“Yo conozco a Lea, es uno de los jugadores que tiene más proyección para irse a cualquier fútbol del mundo. Poner excusas tontas habla muy mal de ti. Tú no puedes ser entrenador y hablar mal de tus jugadores, si tú eres el que los elige. Nunca puedes decir eso”, parte señalando Vidal.

Siguiendo en aquello, el ‘King’ comentó lo que fue la jugada que tuvo como protagonista al ‘Chino’, en la que discrepó con el pensamiento del DT de ‘La Roja’ sobre la lentitud del jugador de Colo Colo y explicó que es lo que quiso realizar en dicha acción.

Vidal le cayó con todo a Córdova | Foto: Photosport

“Si te das cuenta en esa jugada, no es que el ‘Chino’ sea más lento, le ganó en velocidad y llegó primero a la pelota. Pero después ve que los otros llegan y es también un jugador inteligente, capaz si hubiese encarado la hubiese perdido y hubiese sido peor que lo que hizo”.

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“Él reaccionó muy bien, porque cuando vio que los otros dos llegaron dio el pase al que venía de atrás”, remarcó.

Concluyendo, Vidal volvió a darle en el piso a Nicolás Córdova en la Selección Chilena, en la que deja en claro que un entrenador no puede andar quemando a los jugadores en las conferencias y debe salir en respaldo de ellos, destacando las cualidades del jugador de Colo Colo.

“Encuentro muy mal que el entrenador diga eso de los jugadores. El ‘Chino’ tiene calidad y es uno de los que más proyección tiene para irse a Europa, tiene todo el talento para hacerlo”, cerró.