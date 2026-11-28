Desde Argentina revelaron que el volante chileno es la prioridad del conjunto 'Millonario' para 2027. Tendrá una compleja negociación con Flamengo.

Erick Pulgar podría protagonizar uno de los movimientos más importantes del próximo mercado de fichajes del fútbol sudamericano. El formado en Deportes Antofagasta es la obsesión de River Plate, que ya comienza a planificar la temporada 2027 y tiene como prioridad reforzar el mediocampo con un jugador se adueñe de la posición de volante central.

Según informó Bolavip Argentina, el mediocampista del Flamengo es el principal apuntado por el Millonario para convertirse en el ‘5’ que necesita el cuadro trasandino. El citado medio detalló las razones que llevaron al cuadro de Núñez a fijarse en el seleccionado nacional.

“El ex Fiorentina y Bologna entre otros, es el principal apuntado para reforzar la mitad de cancha para que se encargue de ser el 5 que necesita el equipo, ya que este año no logró consolidar ni a Aníbal Moreno ni a Fausto Vera, quienes llegaron a principios de la temporada”, apuntaron.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – MARCH 8: Erick Pulgar (L) and Jorge Carrascal pose with the champion’s trophy after winning the Campeonato Carioca 2026 final match between Fluminense and Flamengo at Maracana Stadium on March 8, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Sin embargo, el interés de River Plate se enfrenta a dos obstáculos importantes para intentar sacar al chileno de Brasil. Así lo explicó el citado medio, apuntando tanto a las condiciones económicas del jugador como a su situación contractual en Flamengo.

“Si bien está el interés por parte de River, la realidad es que sacarlo de Brasil será difícil por dos motivos. El primero de ellos es por el salario elevado que percibe el futbolista, y el otro por el costo de su pase, ya que desde Flamengo le renovaron el contrato en septiembre, hasta fines de 2029”.

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De esta manera, Pulgar aparece como una de las cartas que maneja River para reforzar su mediocampo de cara a 2027. No obstante, su contrato vigente hasta diciembre de 2029 y las condiciones económicas de su vínculo con Flamengo anticipan una negociación compleja para el conjunto argentino.

En síntesis…

Erick Pulgar es el principal objetivo de River Plate para reforzar su mediocampo en 2027.

es el principal objetivo de para reforzar su mediocampo en 2027. El volante chileno tiene contrato vigente con Flamengo hasta diciembre de 2029 .

hasta . Bolavip Argentina informó que su alto salario y el costo de su pase dificultan el fichaje.