El Fla del chileno Erick Pulgar va por el paso a la final de la Copa Libertadores 2026 luego del empate sin goles en Argentina.

Este jueves se disputa la última semifinal de la Copa Libertadores 2026 donde Flamengo y Estudiantes de La Plata miden fuerzas en el Estadio Maracaná, buscando al rival de Palmeiras que anoche eliminó a Fluminense en penales.

El Fla quiere seguir defendiendo su título, pues se trata del actual monarca continental, quien está ad portas de una nueva final, con el volante chileno Erick Pulgar como una de sus figuras.

Todo se definirá esta noche en Río de Janeiro, pues la semana pasada en la ida empataron 0-0 en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Erick Pulgar fue titular en el empate en Argentina. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Cabe recordar que el Pincharrata era el único equipo no brasileño en estas semifinales, por lo que arrastra con todo el peso del orgullo argentino.

La buena noticia es que en Chile se podrá ver este partidazo a través de dos canales tradicionales de los distintos cableoperadores, además de una reconocida plataforma de streaming y también de forma gratuita en otras plataformas.

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¿A qué hora es el partido de Flamengo vs. Estudiantes?

La revancha entre Flamengo y Estudiantes de La Plata se disputa este jueves 22 de octubre desde las 21:30 horas de Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

¿Quién transmite esta semifinal por TV y streaming?

Esta semifinal de la Copa Libertadores será transmitida por las señales de ESPN 5 y ESPN Premium. En streaming a través de la plataforma de pago Disney+ con suscripción al plan premium.

Además, en Chile se podrá ver de forma gratuita por la señal online y canal de YouTube de Chilevisión, así como en Pluto TV.