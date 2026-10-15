Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores: dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de ida

Estudiantes La Plata y Flamengo, con Erick Pulgar entre los titulares, se ven las caras en la ida de las semifinales de Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentan este jueves por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2026, en un choque que promete ser electrizante. El ‘Pincharrata’ recibirá al poderoso campeón vigente de América en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con la ilusión de dar el primer golpe en la serie y acercarse a la gran final del certamen.

El elenco dirigido por Alexander Medina llega a esta instancia después de eliminar a Corinthians en los cuartos de final, mientras que Flamengo consiguió su boleto a semifinales tras dejar en el camino a Independiente del Valle.

Ahora, ambos buscarán sacar ventaja en el primer enfrentamiento, donde Estudiantes deberá definir si incluye desde el arranque al recuperado Joaquín Correa, quien sufrió una lesión muscular, mientras que en Flamengo, el chileno Erick Pulgar asoma como unas de las figuras indiscutible en el once titular.

Ambos clubes ya se habían enfrentado en la fase de grupos de Copa Libertadores (Getty Images).

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Flamengo?

El partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo se disputará a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

¿Dónde ver EN VIVO Estudiantes vs. Flamengo?

El encuentro podrá verse GRATIS en Chile a través del canal de YouTube de Chilevisión (CHV). Además, estará disponible en televisión por ESPN Premium y en streaming mediante el plan Premium de Disney+.

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Posibles formaciones de Estudiantes y Flamengo

Estudiantes de La Plata (4-2-3-1): Fernando Muslera; Eros Nazareno Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti Taffarel; Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Ezequiel Piovi, Tiago Palacios, Guido Carrillo; Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Flamengo (4-2-3-1): Agustín Rossi; Emerson, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal, Bruno Henrique Pinto; Samuel Lino. DT: Leonardo Jardim.