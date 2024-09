Bicampeón de América con La Roja barre el piso con la Selección Chilena de Ricardo Gareca: "No tiene..."

La Selección Chilena sufrió un duro traspié en las Eliminatorias Sudamericanas tras caer por 3-0 ante Argentina y se complica en sus pretensiones de poder ir al próximo mundial, en la que ahora preparará un duelo clave ante Bolivia en Santiago.

A lo que fue este compromiso, el ex jugador Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y desglosó lo que dejó el partido ante los ‘Albicelestes’, en la que no quedó para nada conforme con lo que mostró Chile.

“Se tienen que sacudir rápido, era demasiado importante de que si se perdía, en cómo se perdía, porque te golpea psicológicamente, aunque sepamos que hay una superioridad, que hay individualidades al 1000% que las que hoy tiene Chile, pero a mí lo que me queda, es que yo no quiero perder así, no quiero perder siendo sometido y aguantando”, partió señalando Jara.

Siguiendo en esa línea, el hoy panelista agrega “hay un respeto, pero hay un respeto porque los jugadores con espacios te pueden hacer el gol, pero perdiste 3-0 aguantando el primer tiempo, te van hacer un gol en el minuto 2 o en el minuto 90, pero el tema es cómo lo pierdes, yo así lo veo y así lo pienso. Yo crecí de una forma distinta, en una generación distinta de cómo compartimos el fútbol, allá queríamos competir, ir allá, sabíamos que enfrentamos a Argentina”.

Para el ‘Bicampeón de América’ con Chile, esta derrota para ‘La Roja’ se torna bastante dura por lo que mostró dentro del campo de juego, en la que saltó a la cancha con la intención de no perder y terminó cayendo por un contundente 3-0, en la que no se mostró para nada de acuerdo con el planteamiento de Gareca.

“¿Por qué lo digo? psicológicamente te termina afectando al final y dices ‘mierda, me hicieron tres jugando mal y metidos atrás’, así lo vi yo, si lo voy a perder 3-0, prefiero salir a buscarlo, siendo intenso y valiente”.

“¿Cuál es el mensaje?, ¿jugar con Argentina para no perder? porque cuando nos hacen el 1-0 ponemos a Alarcón y Palacios, ¿ahí buscamos el partido cuando lo vamos perdiendo?”, explicó.

Finalmente, Jara dejó un contundente mensaje sobre la Selección Chilena de Ricardo Gareca, en la que le recayó con todo a lo que es el trabajo del entrenador de ‘La Roja’, ya que siente que el equipo hasta día de hoy no tiene una identidad definida.

“Hay mensajes, ¿Qué quería con Mena, atacar más que con Galdames?, entonces, ¿Cuál es el mensaje cuando entramos a jugar? el mensaje para el partido con Bolivia será distinta, ahora tenemos que ganar, entonces ¿Cuál es la identidad de Chile? no tiene”, concluyó.