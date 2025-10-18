Colombia logró la hazaña en el Mundial Sub 20 Chile 2025 ante todo pronóstico. Los ‘Cafetaleros’ se impusieron por la cuenta mínima ante Francia y se quedaron con el tercer puesto de la cita planetaria de la categoría.

El único tanto del partido fue anotado a los 2 minutos de juego. Luego de una muy mala salida de los ‘Galos’, Óscar Perea aprovechó los espacios para marcar el único gol que le dio el histórico batacazo a su selección.

La victoria desató los festejos de los miles de hinchas colombianos presentes en el Estadio Nacional quienes claramente eran mayoría en el recinto de Ñuñoa, así como también en buena parte del territorio de aquel país.

Sin embargo, mientras muchos festejaban con este importante logro en el fútbol juvenil, una mala noticia remeció al balompié ‘Cafetalero’.

Una buena y una mala para el fútbol colombiano

Cuando varios esteban en pleno festejo por la obtención de este tercer puesto en el Mundial Sub 20, el Deportivo Cali femenino se enfrentaba en la gran final de la Copa Libertadores al Corinthians de Brasil.

Al igual que en semifinales frente a Colo Colo, el partido terminó en cero durante los 90′ reglamentarios, por lo que el monarca del certamen continental se terminó definiendo mediante lanzamientos penales.

Allí, la escuadra colombiana se inclinó ante el ‘Timao’ por 5 a 3, corriendo una suerte muy diferente a la que tuvieron con las Albas el miércoles recién pasado cuando se impusieron desde los doce pasos por 5 a 4, logrando así el paso a esta final.

Sin dudas, una muy buena para el fútbol ‘Cafetalero’ que festeja con un tercer puesto mundial, pero una muy mala para un equipo que sufre tras caer en una gran final continental a nivel femenino.