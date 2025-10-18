Colombia dio el batacazo de la jornada en el Mundial Sub 20 Chile 2025 pese a no ser favorito. La escuadra Cafetalera se impuso por la mínima ante Francia y se quedó con el tercer lugar de la cita planetaria de la categoría.

El gol de la escuadra sudamericana vino de entrada. Luego de una horrible salida de los galos, Óscar Perea aprovechó los espacios y anotó el único tanto del compromiso para darle la victoria a los colombianos.

En un friccionado encuentro, cerca del término de la primera parte, el juez del compromiso fue a chequear un posible penal para los Galos, pero este terminó desestimando un posible cobro.

Pasados los 90′ reglamentarios, Colombia tuvo dos revisiones más de posible penal para quedar con la chance de anotar el segundo gol que podría darles la tranquilidad. Sin embargo, ninguna de las revisiones determinó la pena máxima para los Cafeteros.

Con este resultado, Colombia logra el triunfo y consigue un histórico tercer lugar venciendo nada menos que a Francia, selección que llegó como una de las grandes favoritas a conquistar el título en el Mundial Sub 20 que se está desarrollando en nuestro país.