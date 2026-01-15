Chile escribió una página inolvidable en la Kings World Cup Nations y se metió en la gran final tras una batalla épica ante España, definida recién en los shootouts. Fue un partido cargado de tensión, emociones y giros dramáticos, donde La Roja demostró carácter, rebeldía y temple para sobreponerse una y otra vez a la adversidad hasta sellar una clasificación histórica.

El encuentro arrancó con intensidad total. Al minuto de juego, en modalidad dos vs dos, Matías Herrera volvió a vestirse de héroe y anotó la apertura de la cuenta para Chile. Sin embargo, a los 13’, y tras varias llegadas europeas, Aleix Martí aprovechó desinteligencias defensivas para decretar el 1-1. Con ese marcador se cerraron los primeros 20 minutos del primer tiempo, dejando todo abierto para un complemento que sería una verdadera locura.

España golpeó primero en la segunda mitad y se puso 2-1 en el primer minuto. Pero la respuesta chilena fue inmediata: Nacho Herrera apareció para clavar el 2-2 y encender nuevamente la ilusión. A partir de ahí, el partido entró en un frenético intercambio de golpes: los españoles marcaron el 3-2, Chile respondió con el 3-3 gracias a otro tanto de Herrera, y en cuestión de segundos todo quedó 4-3 para España con doblete de Gerard Nolla.

Lejos de derrumbarse, La Roja mostró personalidad. Al minuto 24’, Vidangossy firmó el 4-4 con un verdadero golazo que celebró con todo, reflejando el espíritu competitivo del equipo. Cuando parecía que el destino se torcía otra vez y España se ponía 5-4, apareció nuevamente el carácter chileno: en el último suspiro, Nacho Herrera convirtió mediante shootout tras una atajada clave previa de Matías Herrera a un penal presidente, dejando el marcador 5-5.

La definición desde los shootouts fue puro nervio. Matías Herrera atajó el primer lanzamiento español y Nacho Herrera puso el 1-0 para Chile. Luego, Aleix Martí canchereó el segundo disparo de España y estrelló su remate en el palo. Donoso falló para Chile, pero el marcador seguía favorable. España volvió a errar su siguiente intento y La Roja seguía con ventaja mínima.

En el tercer turno chileno, Vidangossy no falló y puso el 2-0 que acercaba el sueño. Finalmente, Martínez, golero suplente quien entró tras una insólita expulsión a la figura del arco de La Roja, tapó el cuarto penal español y desató la locura: Chile a la final de la Kings World Cup Nations. Una clasificación construida con talento, coraje y un arquero monumental, que ya queda grabada entre las gestas más emocionantes del torneo.

DATOS CLAVE

Chile eliminó a España en shootouts y es finalista de la Kings World Cup Nations.

El partido terminó 5-5 con goles de Matías Herrera, Nacho Herrera y Mathías Vidangossy.