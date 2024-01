Claudio Borghi le cae con todo a Ricardo Gareca por dejar de lado el fútbol formativo: "No me agrada mucho que..."

Ricardo Gareca arribó a Chile a eso de las 14:30 horas, se dirigió al Hotel Intercontinental, estampó su firma en su contrato, fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección Chilena y luego contestó varias preguntas de diferentes medios de comunicación.

Sin embargo, hay una respuesta del experimentado adiestrador trasandino que no cayó tan bien entre los hinchas chilenos, quienes rápidamente fueron a redes sociales a debatir sobre este tema.

¿Cuál fue? “El enfoque mío es la mayor. No significa que uno no tenga relación con los técnicos de los menores, con los del fútbol chileno. La selección mayor quema una barbaridad. Yo elijo tener la responsabilidad de la selección absoluta”, afirmó el ex seleccionador de Perú al ser consultado por las series juveniles.

Gareca en plena presentación con la camiseta de La Roja | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

¿QUÉ PIENSA CLAUDIO BORGHI SOBRE LOS DICHOS DE RICARDO GARECA?

Fue esta declaración del Tigre Gareca que llamó la atención de Claudio “Bichi” Borghi, ex adiestrador del Equipo de Todos, quien en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports dio su punto de vista sobre este tema.

“Lo entiendo perfectamente, fue muy claro. Está lo urgente y lo importante”, comenzó diciendo el ex DT de Colo Colo.

Segundos después, el multicampeón con los albos dejó en claro que “no me agrada mucho que se desmarque de lo que es el fútbol formativo y las selecciones menores, porque si bien te traen para un objetivo claro, el resto queda un poco aislado, quedamos huérfanos otra vez”.

“Seguramente hablará con Nicolás Córdova, pero me hubiese gustado un plan un poco más integral”, sentenció el ex técnico de La Roja.

¿CUÁL SERÁ EL PRIMER PARTIDO DE RICARDO GARECA AL MANDO DE CHILE?

Chile se enfrentará a Francia en un partido amistoso en el estadio Velodrome de Marsella el 26 de marzo. Será el primer partido de Ricardo Gareca como DT de la ‘Roja’.