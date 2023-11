La Selección Chilena sub 23 terminó su actuación dentro de lo que fueron los Juegos Panamericanos, en la que ‘La Roja’ se quedó con la medalla de plata tras perder la final en definición a penales ante Brasil en el Estadio Sausalito.

Sobre lo que fue el desempeño del equipo de Eduardo Berizzo, el conocido relator Claudio Palma alzó la voz en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió en particular a lo que fue el escaso protagonismo de Lucas Assadi en esta Selección.

“A uno le llega a dar rabia lo de Assadi, tiene tanta calidad, pero que no logre tener regularidad”, comenzó señalando Palma.

Siguiendo con su explicación, el panelista del programa ´Futuro Fútbol Club’ indicó que no es una casualidad de que varios entrenadores no le den la oportunidad a este jugador para poder mostrar sus condiciones, pasándole toda la responsabilidad al jugador de la Universidad de Chile.

Assadi no pudo tener mucho protagonismo en Chile | Foto: Instagram

“Uno dice ‘no le gusta a Pellegrino’, ‘en la sub 20 no jugó’, ‘que en esta sub 23 tuvo pocos minutos’, algo debe pasar porque los técnicos no le dan regularidad a un jugador de buena técnica y que te podía dar algo distinto en un partido ante Brasil”, declaró en Radio Futuro.

Finalmente, Palma tuvo palabras para lo que fue el desempeño de Eduardo Berizzo al mando de esta Selección sub 23, en la que le hizo una feroz crítica sobre la tardanzas que tiene para hacer cambios

“A mi me parece que ha habido una constante y en clasificatorias de que si no se si no le gusta hacer cambios a Berizzo, demora demasiado en hacer cambios, cuando es evidente que en muchos encuentros como este (Brasil), habían dos o tres jugadores que estaban reventados y con cinco jugadores nuevos en Brasil para el segundo tiempo”, concluyó.

Chile vuelve a la cancha

Chile se volverá a juntar para, la próxima semana, enfrentar a Paraguay en el primero de los dos choques por Clasificatoria que tendrá este mes. El segundo será nada más ni nada menos que ante Ecuador en la temible altura de Quito.